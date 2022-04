Schwerpunkte

Das Wendlinger Ferienprogramm FiFeFo erfindet sich neu als Sportcamp

23.04.2022 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Die Wendlinger Ferienbetreuung hat sich in Form eines Sportcamps neu organisiert und arbeitet nun enger mit den Vereinen zusammen. Die Kinder durften in Gruppen verschiedene Sportarten von Inliner bis Radball ausprobieren.

WENDLINGEN. In den vergangenen beiden Jahren fand das Ferienprogramm FiFeFo nur auf Sparflamme statt und wurde in den kleinen Ferien gar nicht angeboten. Nun ist es zurück und hat 62 Kindern an vier Tagen in den Osterferien zwischen 8 und 16.30 Uhr ein vielseitiges Programm geboten. Neu ist die Zusammenarbeit mit den Sportvereinen.