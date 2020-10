Schwerpunkte

Coronafälle in Flüchtlingsunterkünften in Wendlingen und Wernau

02.10.2020 16:00, — E-Mail verschicken

Aktuell sind die Corona-Infektionszahlen in Wendlingen und in Wernau wieder stark angestiegen. Dieser starke Anstieg ist in Wendlingen vor allen Dingen einem Infektionsfall in der Flüchtlingsunterkunft in der Ötlinger Straße in Bodelshofen (Foto) zuzuschreiben. In Wernau sind die Flüchtlingsunterkunft in in den Lindenäckern und ein Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße, in dem nicht nur Flüchtlinge wohnen, betroffen.

In Wendlingen wurden in der Folge alle Bewohner der Unterkunft getestet. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde bei mindestens acht der 24 Bewohner ein positives Ergebnis festgestellt. Diese Zahl könne sich noch erhöhen, da nicht von allen Getesteten die Testergebnisse vorliegen. Die Stadtverwaltung habe in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Esslingen die gesamte Unterkunft unter Quarantäne gestellt und die Unterkunft gegen einen unbefugten Zutritt gesichert. Die Infektionsketten seien so weit wie möglich nachverfolgt worden, sodass derzeit nicht von einer weiteren Ausbreitung ausgegangen werde. Sobald die Quarantäne-Maßnahmen beendet seien, werde wieder die vollständige Zugänglichkeit des Gebäudes hergestellt.