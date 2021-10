Schwerpunkte

Concerto Italiano mit „Grinio“

05.10.2021 05:30

KÖNGEN. Auf klingenden Spuren der Römer präsentiert der Geschichts- und Kulturverein Köngen das Ensemble Grinio am Freitag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, in der Zehntscheuer Köngen. In diesem Konzert mit den Musikern Joachim Ulbrich (Violine), Eve-Marie Ulbrich (Violine), Joachim Hess (Violoncello), Polina Jakovleva (Klavier) und Gundula Peyerl (Sopran) ist die ganze Bandbreite klassischer italienischer Musik zu erleben. Werke von Antonio Vivaldi, Luigi Boccherini, Opernarien von Giacomo Puccini und Giuseppe Verdi vermitteln italienisches Lebensgefühl. Es moderiert Joachim Ulbrich.

Das Ensemble Grinio konzertiert mit klassischer italienischer Musik. Foto: Gottlieb

Karten sind im Vorverkauf in der Bücherecke Rehkugler Köngen erhältlich; Kartenreservierung: Geschichts- und Kulturverein, Telefon (0 70 24) 46 84 63, und Abendkasse. pm