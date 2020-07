Schwerpunkte

Chorproben: Von 100 auf Null

20.07.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Singen öffnet das Herz, doch durch die Aerosole werden auch Viren verteilt – das macht es für Chöre schwer ihr Hobby zu pflegen

Firmungen, Chorhochzeiten, ein Musical, die Chorfreizeit und das Chorfest – alles abgesagt. Das war hart für die Chorgruppen Prim, Sekund, Terz, Quart und Quintessenz in St. Kolumban. Nun, mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept und viel Vorsicht tasten sich die Sänger wieder an das Singen in Gemeinschaft heran.

Chorprobe mit Abstand vor der Dreifaltigkeitskirche in Oberboihingen. Foto: privat

WENDLINGEN/OBERBOIHINGEN. „Wir waren im Endspurt mit den Vorbereitungen für ein Konzert“, erinnert sich Christa Strambach, wie die Corona-Pandemie auch über die fünf Chorgruppen Prim, Sekund, Terz, Quart und Quintessenz des Jugendchors St. Kolumban hereinbrach. Der Probenstopp kam und für die Chorsänger hieß das: Von 100 auf Null. Das große Schweigen begann. „Singen vor Corona war als umfassend wohltuend angesehen. Was für ein Einschnitt, wenn es plötzlich zur Gefahr wird“, erinnert sich Strambach. Und es gab lange keinen Ausblick, keine verlässliche Perspektive für die Sänger.