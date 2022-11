Schwerpunkte

„C’est si bon“ mit jazzigem Twist

22.11.2022 05:30, Von Albrecht Nissler — E-Mail verschicken

Das Publikum erlebte in der Schlosskapelle einen genussvollen Abend mit dem Quintett Les For me-dables.

Franco Ferrero, Peter Funk und Marc Delpy nahmen die Jazzfans im Köngener Schloss mit auf einen Kurzurlaub in Frankreich. Foto: Nissler

KÖNGEN. Immer wieder lässt man sich im Jazz-Club Schloss Köngen von neuen Ideen inspirieren und bewegt sich abseits vom Traditional Jazz auf innovativem Terrain. Mit dem Quintett Les For me-dables war nun eine Band zu Gast, die sich dem französischen Chanson, dem Musette-Walzer oder dem Bossa nova verschrieben hat. „Wenn Sie vielleicht auch die Texte wenig oder gar nicht verstehen, macht das gar nichts, denn uns ist die Musik wichtig“, so drückte sich Bandleader Marc Delpy aus. Und tatsächlich konnte sich das Publikum in der bis auf den letzten Platz gefüllten Schlosskapelle an einem bunten Kaleidoskop an Melodien erfreuen, die alle Facetten von melancholisch bis heiter abdeckten.