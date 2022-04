Schwerpunkte

Bestsellerautor Peter Prange bei Wendlinger Kulturzeit

09.04.2022 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Bei der Wendlinger Kulturzeit liest Bestsellerautor Peter Prange aus seinem historischen Roman „Der Traumpalast“. Das Publikum erfuhr dabei einiges über die Hintergründe der UFA-Gründung und über das Lebensgefühl der 1920er-Jahre.

Der Tübinger Bestsellerautor Peter Prange im Treffpunkt Stadtmitte. Foto: Dietrich

WENDLINGEN. Wie kann eine Kulturnation, die Menschen wie Goethe, Kant und Hegel hervorgebracht hat, wieder der Barbarei verfallen? Diese Frage beschäftigte den Bestsellerautor Peter Prange, der in Tübingen lebt, zuerst nur rein privat. Im Jahr 1933 sei Hitler nicht mehr zu verhindern gewesen, zitierte er Erich Kästner, das hätte schon in den 1920er-Jahren passieren müssen. „Ich hätte nie gedacht, dazu einen Roman zu schreiben“, sagte Prange bei seiner Lesung vor gut 30 gespannten Zuhörerinnen und Zuhörern am Donnerstagabend im Treffpunkt Stadtmitte. Gemeinsam eingeladen hatten im Rahmen der „Wendlinger Kulturzeit“ die Stadtbücherei Wendlingen und der Buchladen im Langhaus.