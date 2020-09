Schwerpunkte

„Quartier ist eines der Schlüsselprojekte“

16.09.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

IBA-Intendant Andreas Hofer setzt große Hoffnungen in das Entwicklungsprojekt für das Otto-Quartier in Wendlingen

Viel ist über das Vorhaben auf dem HOS-Areal spekuliert worden, seit bekannt geworden ist, dass sich dort nach jahrelangem Dornröschenschlaf etwas tut. Am Montag konnte sich die Bevölkerung selbst ein Bild davon machen. Wer wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen in der Stadthalle nicht dabei sein konnte, hatte die Möglichkeit, per Livestream das Planungsvorhaben mitzuverfolgen.

George Moutoulis (Zweiter von links) übernahm bei der Präsentation die Rolle des Moderators. Von links Wulf Köstler, Matthias Both und Jörg Wolf. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Bei der dreistündigen Vorstellung des geplanten Großprojekts im historischen Otto-Quartier, auf dem bis 2026 für bis zu 600 Menschen Wohnungen gebaut werden und Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe entstehen sollen, war vom Publikum viel Sitzfleisch und Aufmerksamkeit gefordert. Ursprünglich war laut George Moutoulis, Niederlassungsleiter von CG Elementum in Stuttgart, geplant, mit mehreren zeitversetzten Veranstaltungen die Bevölkerung über das Vorhaben auf dem zehn Hektar großen Gelände vor den Toren Wendlingens zu informieren, doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung.