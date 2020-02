Beim Tanzen kennengelernt

19.02.2020 05:30, Von Chiara Maier — E-Mail verschicken

Bernhard und Rosa Schlichter feiern heute ihre eiserne Hochzeit

Am heutigen Mittwoch feiern Bernhard und Rosa Schlichter zum 65. Mal ihren Hochzeitstag und somit ihre eiserne Hochzeit. Sie lernten sich im Jahr 1954 beim Tanzen kennen und lieben.

Rosa und Bernhard Schlichter feiern heute ihren 65. Hochzeitstag. Foto: cm

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Rosa und Bernhard Schlichter lernten sich im Jahr 1954 beim Tanzen in Wolfschlugen kennen. Zu dieser Zeit waren beide 20 Jahre alt. Er wohnte schon damals in Unterboihingen und sie stammt ursprünglich aus Ungarn, wohnte aber in Oberboihingen. Am 19. Februar 1955 wurde in der Kirche in Unterboihingen geheiratet. Danach gab es im „Löwen“ in Wendlingen eine ordentliche Feier. „Es war ein großes Fest“, sagt Bernhard Schlichter, dessen Schwester am selben Tag heiratete. Somit feierten sie eine Doppelhochzeit. Beide Paare wurden in der Kirche getraut. Gefeiert wurde auch gemeinsam.