Baustelle noch bis Mitte Juli

21.05.2022

Behebung der Fahrbahnschäden am Plochinger Dreieck verzögern sich.

Zwischen Ende Juni und Mitte Juli müssen Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen am Plochinger Dreieck rechnen. Dort wird der Fahrbahnübergang an der Brücke des Verkehrsknotens in Fahrtrichtung Nürtingen und Ulm instandgesetzt.

Als Grund für die Instandsetzungsarbeiten nennt die Pressestelle des Regierungspräsidiums (RP) Stuttgart in ihrer Mitteilung Schäden an der Fahrbahnkonstruktion der Brücke, die seit 10. Mai an der Überleitung der Bundesstraße 313 zur Bundesstraße 10 bestehen.

Wegen der Verkehrssicherheit ist laut RP seither der rechte Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr wird auf der linken Fahrspur an der Schadstelle vorbeigeleitet. Bisher ergäben sich hier kaum Beeinträchtigungen des Verkehrs, da die Überleitung kurz nach der Stelle ohnehin einstreifig wird.