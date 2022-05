Schwerpunkte

Auf dem Oberboihinger Dorfplatz steht seit Samstag der Maibaum

02.05.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Rund 20 Meter lang ist die Fichte aus dem Oberboihinger Gemeindewald, die 2018 geschlagen wurde und in diesem Jahr auch das letzte Mal auf dem Dorfplatz als Maibaum stand. Jetzt, nach Corona, lebt diese Tradition wieder auf. Am Samstagnachmittag fanden sich zahlreiche Oberboihinger auf dem Platz bei der Kirche und dem Hohentwiel ein, um der Aufstellung des Maibaums beizuwohnen. Der Schwäbische Albverein und der Gewerbeverein Oberboihingen hatten eingeladen. Die jungen Männer des Albvereins hatten alle Hände voll zu tun, um den schweren Stamm mit Muskelkraft und langen Stangen in die Senkrechte zu bringen. „Normalerweise kein Problem“, sagte einer der Männer, aber die Mauern und die Bäume rund um den Platz erschwerten die Sache erheblich. Letztendlich aber stand der Baum, die Jugend des Albvereins tanzte rundherum und der Oberboihinger Musikverein unterhielt die Veranstaltung mit flotter Musik. Vier Wochen steht der Stamm jetzt, bevor er bis nächstes Jahr wieder eingelagert wird. jh Foto: Holzwarth