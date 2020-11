Schwerpunkte

Am Dachüberstand scheiden sich die Meinungen

12.11.2020 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Vor Baubeschluss: Kontroverse Diskussion im ATU über die HOAI-Verordnung im Rahmen der Planungen zum Kindergarten Neuburgstraße

Der Ausschuss für Technik und Umwelt hatte am Dienstag über den Entwurf und die Kostenberechnung für die Erweiterungsplanung zum Kindergarten in der Neuburgstraße zu entscheiden. Eine kontroverse Diskussion entspann sich an der HOAI-Verordnung, aber auch zur Gebäudegestaltung.

Bislang ist das Gebäude ohne Dachüberstand geplant. Ansicht: EH2A

WENDLINGEN. Gleich zu Beginn ergab sich eine kontroverse Diskussion über das Honorarangebot für die Landschaftsplanung mit einem Preis von 46 000 Euro. Seinen Unmut darüber drückte als Erster Werner Kinkelin von der Fraktion der Freien Wähler aus. Er sei nicht dazu bereit, solche Honorarangebote mitzutragen, sagte er.