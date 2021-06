Schwerpunkte

Ab Montag wieder PC-Treff -55plus

WENDLINGEN (pm). Am Montag, 14. Juni, nimmt der PC-Treff-55plus im Treffpunkt Stadtmitte seine Beratungen wieder auf. Die PC-Mentoren bieten ihre Hilfe und Unterstützung rund um den PC, Laptop, Mac Book, Smartphone und Apple-Handys an. Die Beratung und der Besuch sind kostenlos. Zur Teilnahme an den Treffen ist ein (Schnell)-Test, nicht älter als 24 Stunden, ein Impfnachweis oder ein Genesenennachweis nötig. Während der Beratung ist das Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes zwingend notwendig. Ein weiteres Treffen findet am 28. Juni im Kleinen Saal statt.