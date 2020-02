Zwei Wochen Quarantäne im Hotel

22.02.2020 05:30, Von Andreas Volz — E-Mail verschicken

Menschen, die aus der vom Coronavirus betroffenen Provinz Hubei zurückgekehrt sind, wurden in Kirchheim einquartiert

In einem Hotel kamen am Freitagnachmittag die China-Rückkehrer an. Sie wurden mit Krankentransportwagen vom Flughafen nach Kirchheim unter Teck gebracht. Foto: SDMG/Kohls

KIRCHHEIM/TECK. China ist weit weg – und doch so nah: Am Freitag sind 15 deutsche Staatsbürger oder deren Angehörige, die sich in der chinesischen Provinz Hubei respektive in der Stadt Wuhan aufgehalten hatten, nach Deutschland zurückgekehrt. Sie kamen am Flughafen in Echterdingen an, wurden dort eingehend medizinisch untersucht und anschließend vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) nach Kirchheim gebracht. Dort verbringen sie die kommenden 14 Tage in einem separaten Trakt des ateck-Hotels.