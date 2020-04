Zugesagt

18.04.2020 05:30, — E-Mail verschicken

„Abgesagt“, „Muss leider ausfallen“, „Verschoben“: mit diesen Worten müssen wir gerade umgehen. Auf vieles haben wir uns gefreut: auf Ausflüge, Sportevents, Konzerte und besondere Feste. Lange im Voraus wurde geplant, wurden Einladungen verschickt, Vorbereitungen getroffen – und jetzt: Es findet nicht statt oder anders als gedacht.

Barbara Strifler, Dekanatsreferentin Esslingen

An diesem Sonntag geht es vielen Kindern der dritten Klasse so, denn eigentlich wäre morgen, am Weißen Sonntag, das Fest ihrer Erstkommunion gewesen. Die Mädchen und Jungen haben sich auf diesen Tag monatelang vorbereitet. Sie wurden begleitet von Pastoralteams, Ehrenamtlichen und ihren Familien. Doch alle Erstkommunionfeiern fallen bis mindestens 15. Juni aus.

Viele Gemeinden haben überlegt, wie sie dieses verschobene Fest überbrücken können. Sie haben Päckchen gepackt mit Geschichten, Gebeten und Bastelideen für die ganze Familie; manche feiern morgen einen Online-Familiengottesdienst.

Diese Gesten machen deutlich: Wir können die Gemeinschaft miteinander und mit Gott nicht so feiern wie gedacht und geplant. Und das nachgeholte Erstkommunionfest wird anders sein.