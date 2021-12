Schwerpunkte

Zeitreise ins Beuren des Jahres 1524

11.12.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Jutta Gluiber und Petra Buchmann führen als Magd Marie und Baderfrau Johanna interessierte Touristen, aber auch Einheimische durch den Ort. Der „Dorftratsch“ kommt gut an, leidet allerdings aktuell noch unter den coronabedingten Einschränkungen.

Haben gemeinsam die „Dorftratsch“-Führung gestaltet: Jutta Gluiber (links) und Petra Buchmann. Foto: Oechsner

BEUREN. Beuren ist ein wahres Kleinod an Gebäuden aus dem Mittelalter, das Leben von einst bringen Jutta Gluiber und Petra Buchmann interessierten Besuchern des Ortes mit einer Führung nahe. Die Frauen schlüpfen in die Rollen der starken und abgeklärten Baderfrau Johanna und der Magd Marie – die ist ein bisschen einfältig gestrickt, ratscht gerne und schwärmt für den Knecht Kaspar. Einmal in der Rolle drin, ziehen sich die beiden Beurerinnen aus der Jetzt-Zeit komplett zurück ins Jahr 1524 und versuchen die Vergangenheit so authentisch wie möglich aufleben zu lassen – gar nicht so einfach in Zeiten von Corona und Abstandsregeln. Da behilft sich das Duo mit dem Kunstgriff Pest: „Habt ihr schon von der neuen Seuche gehört, da müssen wir Abstand halten“, erzählt Jutta Gluiber alias Magd Marie.