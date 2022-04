Schwerpunkte

Zahlreiche Besucher bei den Schäfertagen im Freilichtmuseum Beuren

25.04.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Obwohl das Wetter eher durchwachsen war, kamen am Wochenende zahlreiche Besucher in das Freilichtmuseum nach Beuren. Bei den Schäfertagen gab es wieder viel Wissenswertes rund ums Schaf.

Seltene Einblicke: Schafschur bei den Schäfertagen im Freilichtmuseum Beuren. Fotos: Oechsner

BEUREN. Schlechtes Wetter gibt’s für Schäfer nicht: Sie müssen raus, ob es stürmt oder schneit, hagelt oder pausenlos regnet. So gesehen herrschte am gestrigen Sonntag ein Wetter, das deutlich machte, wie anstrengend der Beruf sein kann. Wie die Schäfer trotzten auch unerwartet viele Besucher dem Regen und kamen zum Schäfertag in das Freilichtmuseum in Beuren.