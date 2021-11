Schwerpunkte

Wolfschlugen kündigt Vertrag mit RegioRad

10.11.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die Pedelecs wurden in diesem Jahr so gut wie nicht mehr ausgeliehen. Der Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung zudem einen Grundsatzbeschluss zu den Tiefbaumaßnahmen gefasst. Bürgermeister Ruckh wird an Fluglärmkommission-Arbeitsgruppe teilnehmen.

Bürgermeister Matthias Ruckh (Mitte) und Ann-Katrin Mugrauer (rechts) von der DRK-Bereitschaft Nürtingen haben die vielfachen Blutspender von Wolfschlugen ausgezeichnet: (von links) Harald Maier, Gudrun Fiedler, Bettina Müller und Christian Thumm. Foto: Selle

WOLFSCHLUGEN. Mit der jährlichen Blutspenderehrung hat die Gemeinderatssitzung am Montagabend in Wolfschlugen begonnen. Bevor er die Urkunden überreichte, betonte Bürgermeister Matthias Ruckh, wie wichtig das Blutspenden sei. „Man kann immer selbst in die Situation kommen, Blut zu benötigen.“ Geehrt wurden für zehnmaliges Blutspenden Silke Strobel und Christian Thumm, für 25 Blutspenden Bettina Müller, Michael Ruf und Miriam Maier sowie für bereits 50 Spenden Gudrun Fiedler, Harald Maier und Gunther Schwaiger. Neben Urkunde und goldener Ehrennadel gab es für alle einen Einkaufsgutschein.