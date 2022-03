Schwerpunkte

Wolfschlüger Kinder wählten Hörbuch-Gewinner

16.03.2022 05:30, Von Tanja Liebmann-Décombe — E-Mail verschicken

Fünf Kinder aus Wolfschlugen haben den Siegertitel beim Deutschen Hörbuchpreis bestimmt.

Die Mitglieder der Kinderjury mit dem Sieger-Hörbuch: (von links) Mariella, Charlotte, Tobias, Carla und Léa. Foto: Liebmann-Décombe

WOLFSCHLUGEN. „Mission Kolomoro oder: Opa in der Plastiktüte“ wurde am gestrigen Dienstag in der Kategorie „Bestes Kinderhörbuch“ mit dem Deutschen Hörbuchpreis ausgezeichnet. Entschieden haben das vier Mädchen und ein Junge aus dem Landkreis Esslingen. Sie heißen Carla (13), Charlotte (13), Léa (10), Mariella (11) und Tobias (11) und nennen sich „Die Hörwölfe“. Dieser Name hat einen Grund: Alle Kinder wohnen in Wolfschlugen (wir berichteten).