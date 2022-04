Schwerpunkte

Wolfgang Drexler für 50 Jahre als Esslinger Kreisrat geehrt

13.04.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Der SPD-Politiker wurde mit der Großen Goldenen Medaille des Landkreises Esslingen aus dem Gremium verabschiedet. Landrat Eininger würdigte Drexlers großes Engagement und dessen prägende Rolle.

Wolfgang Drexler erhält aus den Händen von Landrat Heinz Eininger (rechts) die Große Goldene Landkreismedaille. Foto: Wangner

Für Wolfgang Drexler schloss sich am Donnerstag ein Kreis, so der Hinweis von Landrat Heinz Eininger im Kreistag. Der SPD-Politiker beschloss den Bau des Landratsamts in den Pulverwiesen mit, jetzt wurde er nach 50 Jahren als Kreisrat bei der letzten Sitzung in diesem Gebäude, das einem Neubau Platz macht, aus dem Gremium verabschiedet. Als „schier unvorstellbar langes Engagement“ würdigte Eininger die Kreisratstätigkeit Drexlers. „Sie haben die Geschichte des Landkreises maßgeblich mitgeschrieben“, so Eininger, der sich freute, dass Drexler nach dessen Schlaganfall wieder persönlich anwesend sein konnte.