Wildschweine lieben Engerlinge

08.04.2020 05:30, Von Anneliese Lieb

Jäger Hubert Rau aus Aichtal erklärt, warum das Schwarzwild im Frühjahr gerne Streuobstwiesen heimsucht

Bei Spaziergängen in waldnahen Gebieten fiel in den letzten Wochen eines besonders auf: Viele Wiesen werden von Wildschweinen regelrecht umgepflügt.Was gibt es auf den Wiesen, was die Schweine im Wald nicht finden? Ist die Population derzeit höher oder werden von Jägern weniger Tiere geschossen? Wir sprachen mit Jagdpächter Hubert Rau aus Aichtal.