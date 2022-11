Schwerpunkte

Wie sich Unterensingen für den Katastrophenfall wappnet

09.11.2022 05:30, Von Barbara Gosson

Udeon und Bettwiesenhalle sollen als Wärmestuben und Notfalltreffpunkte dienen. Ein großes Fragezeichen ist noch die Notstromversorgung. Die Gemeinde hat inzwischen über 5000 Einwohner. Am Kreisverkehr wird eine Lagerbox für Spundwände zum Hochwasserschutz aufgestellt.

Udeon und Bettwiesenhalle sind Anlaufstellen im Katastrophenfall. Foto: Holzwarth

UNTERENSINGEN. Langer Stromausfall, Hochwasser oder kein Gas mehr – die Kommunen in Baden-Württemberg haben vom Land die Aufforderung bekommen, sich auf Katastrophenfälle vorzubereiten. Dazu wurden Handlungsleitfäden veröffentlicht, die jede Gemeinde nun auf ihre Gegebenheiten angepasst umsetzt. So kam das Thema am Montag auch in Unterensingen auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung.