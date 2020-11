Schwerpunkte

Wer wird Nachfolger von Martin Fritz?

14.11.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Gemeinde Großbettlingen und unsere Zeitung präsentieren Bürgermeister-Kandidaten am Freitag, 20. November, im Livestream

Jetzt sind es vier Bewerber. Nach Christopher Ott, Lukas Boboschko und Uwe Laich hat jetzt Birgit Hoffmann ihre Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters in Großbettlingen abgegeben. Bewerbungsschluss ist am Montag. Zusammen mit der Gemeinde Großbettlingen präsentieren wir die Bewerber am Freitag, 20. November, im Livestream aus dem Panoramasaal im Forum.

Im Rathaus Großbettlingen gibt es einen Wechsel an der Spitze: Bürgermeister Martin Fritz geht im nächsten Jahr in den Ruhestand. Am 20. Dezember stellen wir die Bewerber für das Amt des Bürgermeisters im Livestream vor. Die Wähler können Fragen an unsere Zeitung schicken. Foto: jh

GROSSBETTLINGEN. Besondere Zeiten erfordern besondere Formate. Das gilt auch für die Bürgermeisterwahl in Großbettlingen. Die Kandidatenvorstellung kann nicht, wie noch in coronafreier Zeit, vor großem Publikum im Großbettlinger Forum stattfinden. Die aktuellen Pandemie-Verordnungen erlauben nur 30 Zuschauer. Deshalb hat sich der Gemeindewahlausschuss entschieden, die Bewerbervorstellung am 20. November virtuell anzubieten.