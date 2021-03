Schwerpunkte

Wenn der Postmann nicht mehr klingelt

02.03.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

In Wolfschlugen hat ein Briefträger über 300 Sendungen nicht zugestellt – Der unzuverlässige Mann wartet nun aufs Strafverfahren

In Wolfschlugen hat sich ein Mann in den vergangenen Wochen gewundert. Acht Briefe, die zwischen Oktober und Januar an ihn abgesendet wurden, kamen nicht an. Nun ist klar, warum. Ein Briefträger hat insgesamt über 300 Sendungen nicht zugestellt. Er hat dies inzwischen auch zugegeben. Die Deutsche Post hat ihn entlassen und bei der Polizei angezeigt.

In Wolfschlugen sind die Briefkästen in den vergangenen Monaten mehrfach leer geblieben. Ein Post-Mitarbeiter hat mehrere Hundert Sendungen nicht zugestellt. Die Deutsche Post hat den Briefträger zwischenzeitlich entlassen und bei der Polizei angezeigt. Foto: Holzwarth

WOLFSCHLUGEN. Neun nicht an ihn zugestellte Briefe hat ein Wolfschlüger Anfang Dezember bei der Post moniert. In der vergangenen Woche hat er einen der vermissten Briefe bekommen – zusammen mit einem Entschuldigungsschreiben der Deutschen Post, dass der Brief „auf dem Beförderungsweg entwendet und wieder aufgefunden“ wurde. Über das Fehlen einiger Briefe hat er sich richtig geärgert. So flatterte eine Rechnung mit Mahngebühren ins Haus, obwohl der Mann zuvor gar keine normale Rechnung erhalten hatte. Ebenso fehlte die Zusage der Krankenversicherung, dass die Zahnbehandlung beginnen kann. Der mögliche Termin beim Zahnarzt ist mittlerweile verstrichen.