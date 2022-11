Schwerpunkte

Weiterhin keine Willkommenstafeln im Landkreis Esslingen

26.11.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Zum zweiten Mal hat ein Gremium des Esslinger Kreistags einen Antrag abgelehnt, an den Kreisgrenzen Schilder aufzustellen. Der Antrag stammte erneut von der gemeinsamen Fraktion von AfD und Republikanern.

Auf der Landstraße zwischen Aichtal und Waldenbuch heißt der Landkreis Böblingen alle Fahrer willkommen. Die Räte des Ausschusses für Technik und Umwelt des Landkreises Esslingen möchten auf derartige Willkommensschilder verzichten. Foto: Selle

WERNAU. Wer in Deutschland auf Landstraßen unterwegs ist, dem begegnen immer häufiger bunte Schilder am Straßenrand, die darauf hinweisen, dass an dieser Stelle ein Landkreis endet und ein anderer Landkreis beginnt. Nicht nur bei touristischen Reisen kann diese Information durchaus interessant sein. Auch in Baden-Württemberg setzen immer mehr Landkreise auf Willkommensschilder, die auf der Rückseite mit „Auf Wiedersehen im Landkreis X“ bedruckt sind. Die Willkommensschilder gibt es inzwischen in der Region Stuttgart nicht nur im Kreis Göppingen und im Rems-Murr-Kreis, sondern seit ein paar Monaten auch im Kreis Böblingen und im Kreis Reutlingen.