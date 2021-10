Schwerpunkte

Wegen fallender Dachziegel: Kirche in Neuenhaus eingezäunt

09.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Unübersehbar steht seit wenigen Tagen ein Bauzaun rund um den Turm und den Chor der Kirche zu unserer lieben Frau in Aichtal-Neuenhaus. Der akute Anlass dafür war ein herabfallender Dachziegel vom Kirchturm, der das Chordach beschädigt hat. Damit niemand Schaden erleidet, ist der Gefahrenbereich weiträumig abgesperrt. Das Kirchengebäude selbst und auch die Sitzgelegenheiten um den Häfnerbrunnen bleiben zugänglich. Dass das malerische Turmdach aus echten Häfner-Ziegeln eine Sanierung braucht, weiß die Evangelische Kirchengemeinde Aich-Neuenhaus, seit sich vor zwei Jahren schon einmal ein Ziegel in luftiger Höhe gelöst hat. Nach zwei Jahren der Vorplanung mit Architekt und Denkmalbehörde sieht es nun so aus, dass die Sanierung des 47 Meter hohen Neuenhäuser Wahrzeichens 2022 gestartet werden kann. Daher hat sich die Kirchengemeinde entschieden, gleich einen eigenen Bauzaun zu kaufen. Denn dieser soll über die komplette Zeit der Bauarbeiten stehen bleiben, für die etliche Monate zu veranschlagen sind. pm Foto: pm