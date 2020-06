Schwerpunkte

Wege für Geissler

05.06.2020 05:30

(pm) In seiner letzten Sitzung hat der Aufsichtsrat des Klinikums Esslingen Professor Dr. Henning Wege (Foto: Hecht) zum Chefarzt der Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Onkologie/Hämatologie, Gastroenterologie und Infektiologie bestimmt. Er wird seine Tätigkeit am Klinikum Esslingen zum 1. Oktober aufnehmen und damit Nachfolger von Professor Michael Geissler.

Wege ist aktuell stellvertretender Klinikdirektor der Medizinischen Klinik und Poliklinik Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. An sein Studium der Medizin an der Universität Witten/Herdecke schloss er Forschungsaufenthalte in den USA und seine Promotion an. 2018 wurde er zum Professor ernannt. Wege ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, verfügt über die Zusatzbezeichnung Intensivmedizin und ist als national ausgewiesener Experte für Lebererkrankungen Mitglied der Leitungsgruppe hepatobiliäre Tumore der Arbeitsgemeinschaft für Internistische Onkologie.