Schwerpunkte

Wasser marsch: Neuffen hebt Trinkwasser-Einschränkungen auf

03.08.2022 11:59, — E-Mail verschicken

Foto: Just

NEUFFEN. Die Einschränkungen der Trinkwassernutzung werden mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke vom Mittwoch steht die Wasserversorgung wieder zur vollen Verfügung. Hintergrund des Versorgungsengpasses in den vergangenen Tagen sei zum einen eine massive Störung in den technischen Anlagen des Wasserwerks gewesen sowie zwei zunächst unbemerkte Wasserrohrbrüche, die zu einem unkontrollierten Frischwasserabfluss geführt hätten. Erschwerend sei in dieser Situation hinzugekommen, dass die Quellen wegen der derzeitigen Trockenheit weniger Wasser lieferten. So floss weniger Wasser nach, als verbraucht wurde. Nachdem man die technischen Störungen im Wasserwerk beseitigt habe und die Rohrbrüche geschlossen wurden, sei das Gleichgewicht zwischen Trinkwasserangebot und Trinkwasserbedarf wieder hergestellt worden. Da die Wasseraufbereitung an die derzeitigen Rahmenbedingungen angepasst werden musste, sei die Härte des Neuffener Trinkwassers allerdings höher als gewohnt. Sowohl die Stadtwerke als auch Bürgermeister Matthias Bäcker bedankten sich bei der Bürgerschaft für „das vorbildliche Verhalten und Verständnis für die Einschränkungen“. joa