Schwerpunkte

Gießen verboten: Neuffen schränkt Trinkwassernutzung ein

25.07.2022 15:07, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Wegen eines Problems im städtischen Wasserreservoir kommt es vorerst zu Einschränkungen.

Unter anderem das Bewässern von Blumenbeeten ist in Neuffen vorerst untersagt. Foto: Adobe Stock / Stefan Körber

NEUFFEN. Die Stadtwerke Neuffen schränken die Trinkwassernutzung deutlich ein. Laut einer Pressemitteilung der Stadtwerke vom Montag dürfen in privaten Haushalten keine Pools oder Planschbecken mehr mit Trinkwasser befüllt werden. Darüberhinaus untersagt ist auch das Wässern von Rasen oder Blumenbeeten sowie das Waschen und Abspritzen von Autos und Terrassen. Die Verbote seien notwendig, um die Trinkwasserversorgung in der Region aufrecht zu erhalten. Die Freiwillige Feuerwehr fuhr am Montagmittag mit Einsatzwagen durch die Stadt und gab per Lautsprecherdurchsage die Einschränkungen bekannt.