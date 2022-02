Schwerpunkte

Was der Landkreis Esslingen für Integration tut

12.02.2022 05:30

Der Landkreis Esslingen hat den ersten Integrationsbericht veröffentlicht. In dem Bericht werden drei Jahre Integrationsarbeit in zehn Handlungsfeldern datenbasiert dokumentiert.

Im Rahmen der Sozialplanung für den Landkreis Esslingen legt das Sachgebiet Migration und Integration des Landratsamtes den ersten Integrationsbericht für den Landkreis ab sofort in einer gedruckten Ausgabe vor. Nachdem im Jahr 2017 der erste Integrationsplan vorgestellt wurde, zeigt der jetzt vorliegende Bericht für die Jahre 2017 bis 2020 Geleistetes auf und ist mit den hier formulierten Handlungsempfehlungen zugleich Fortschreibung der Integrationsplanung.

In dem Bericht werden drei Jahre Integrationsarbeit in zehn Handlungsfeldern datenbasiert dokumentiert und evaluiert. Zu den Handlungsfeldern gehören „Interkulturelle Öffnung“, „Soziale Betreuung und Beratung“, „Wohnen“, „Deutsch lernen“, „Bildung“, „Arbeit“, „Gesundheit“, „Altenhilfe und Altenpflege“, „Ehrenamt“ und „Zusammenleben in Vielfalt“. Der Bericht beschreibt die Entwicklung in den einzelnen Feldern und erlaubt die Ableitung aktueller und zukünftiger Bedarfe und Herausforderungen in der Integrationsarbeit im Landkreis.