Waldarbeiten in Neckartenzlingen mit Hubschrauber

17.11.2021 05:30, Von Volker Haussmann — E-Mail verschicken

Im unzugänglichen Waldstück oberhalb der Neckartenzlinger Neckarburg drohen Bäume umzufallen und Äste auf die nahe Bebauung zu stürzen. Da gefällte Bäume aus dem Steilhang nicht nach der üblichen Methode entfernt werden können, ist Unterstützung aus der Luft nötig.

Steil und unzugänglich ist das oberhalb der Neckarburg gelegene Waldstück. Foto: Holzwarth

NECKARTENZLINGEN. Das Wäldchen oberhalb der Neckarburg gilt wegen seiner Steilheit und wegen der dort noch befindlichen, zum Teil zerfallenen, alten Weinbergmauern als nicht bewirtschaftbar. Aus diesem Grund wurde dort lange Zeit nicht pflegende Hand angelegt, was zum einen zur Folge hat, dass der Waldrand zu nahe an die dortige Bebauung gerückt ist, zum anderen die Bäume zu groß wurden. Bei einer Begehung hat sich herausgestellt, dass dort Bäume umzufallen drohen und Äste auf die darunter liegenden Häuser stürzen könnten. Es müssen also dringend Bäume gefällt und Sträucher herausgenommen werden. Problematisch ist dabei, dass wegen der Steilheit des Hangs und der dort noch vorhandenen Mauerreste das Holz nicht auf herkömmliche Art und Weise per Seilzug herausgezogen werden kann. Dabei könnten Mauersteine ins Rollen kommen und Schäden an den Häusern verursachen. Revierförster Jürgen Ernst und Ortsbaumeister Christoph Schmid kamen deshalb zum Schluss, dass zum Abtransport des Holzes ein Hubschrauber eingesetzt werden muss.