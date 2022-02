Wolfgang Gogel kandidiert bei der Bürgermeisterwahl in Neckartailfingen. Der 42-jährige Diplom-Verwaltungswirt hat am Freitag seine Unterlagen im Rathaus eingereicht.NECKARTAILFINGEN. Die Bürgermeisterwahl in Neckartailfingen wird keine „One-Man-Show“. Nach Amtsinhaber Gerhard Gertitschke hat…

Mehr