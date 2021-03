Schwerpunkte

Vom Tanzfest zu 65 Ehejahren

29.03.2021 05:30, Von Johannes Aigner — E-Mail verschicken

Die Eheleute Elsbeth und Willi Speiser aus Neckartenzlingen feierten eiserne Hochzeit

Nachdem sie sich 1956 auf einem Tanzfest in Aich kennenlernten, ging alles ganz schnell. Noch im selben Jahr heirateten Willi und Elsbeth Speiser und bekamen das erste von zwei Kindern. Nun blicken sie zurück auf viele schöne Jahre und erinnern sich gerne an die zahlreichen Reisen, die sie unternommen haben. Am gestrigen Sonntag feierten sie ihre eiserne Hochzeit.

Elsbeth und Willi Speiser feierten am gestrigen Sonntag eiserne Hochzeit. Foto: Privat

NECKARTENZLINGEN. Schon immer waren Elsbeth und Willi Speiser leidenschaftliche Tänzer. Daher verwundert der Ort ihrer ersten Begegnung auch nicht: 1956 trafen sie sich zufällig in der Festhalle in Aich. „Ich bin mit einem Kollegen auf ein Tanzfest gegangen, das dort damals stattfand. Der meinte dann, ich solle mal mit der Elsbeth dort tanzen und der Rest ist Geschichte“, sagt Willi Speiser. Die beiden verstanden sich auf Anhieb prächtig, unterhielten sich und tanzten die ganze Nacht hindurch.