Volles Haus und beste Stimmung

17.09.2021

NECKARTENZLINGEN. Mit einem sehr gut besuchten Jazzfrühschoppen startete der Kulturring Neckartenzlingen kürzlich in die neue Theater- und Konzertsaison. Beim schon traditionellen „Jazz im Grünen“ im Pflanzenmarkt Manz sorgte in diesem Jahr die Iris Oettinger Swingband mit munter swingenden Jazzstandards für gute Stimmung. Wie es sich für einen zünftigen Jazzfrühschoppen gehört, war die Veranstaltung bewirtet. Corona-bedingt musste der „Jazz im Grünen“ im vergangenen Jahr abgesagt werden – wie dann auch so ziemlich das komplette Kulturring-Programm. Dass nun die Auftaktveranstaltung so gut besucht war, darf der Kulturring getrost als gutes Omen für den weiteren Verlauf der Saison 2021/22 werten. vh Foto: privat