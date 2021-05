Schwerpunkte

Volksbank startet Spendenaktion

07.05.2021

Vorschläge für Verteilung von 120 000 Euro werden gesucht

Heinz Fohrer, Vorstandssprecher der Volksbank Mittlerer Neckar eG, und Vorstandsmitglied Eberhard Gras (rechts) freuen sich auf zahlreiche Bewerbungen für die Spendenaktion „Gemeinsam mehr bewegen“. pm

(pm) Der Startschuss für die Spendenaktion „Gemeinsam mehr bewegen“ der Volksbank Mittlerer Neckar eG ist gefallen. Mit insgesamt 120 000 Euro fördert die Genossenschaftsbank in diesem Jahr Vereine, gemeinnützige Institutionen und Organisationen im sozialen, kulturellen oder sportlichen Bereich in der Region. Bis 30. Juni 2021 können Mitglieder der Volksbank Projekte über die Online-Plattform der Bank vorschlagen, die finanziell unterstützt werden sollen. „Als Genossenschaftsbank liegen uns die Vereine, Kindergärten, Schulen und viele weitere gemeinnützige Institutionen in der Region am Herzen“, so Heinz Fohrer, Vorstandssprecher der Volksbank.