Virtuelles Pfeffertagswiegen in Neuffen bringt weitere 1461 Euro für Licht der Hoffnung

20.01.2022 05:30, Von Lutz Selle

Licht der Hoffnung: Mit einer Spende in Höhe von über 1461 Euro durch das Neuffener Pfeffertagswiegen erhöht sich der Allzeitrekord, der in dieser 31. Saison der Aktion aufgestellt wird, auf 133 036 Euro.

Auch ohne Präsenzveranstaltung in der Neuffener Stadthalle kann sich das Ergebnis des Pfeffertagswiegens sehen lassen. Für die Aktion „Licht der Hoffnung“ haben Organisator Willy Heinickel (links) und Bürgermeister Matthias Bäcker (Zweiter von links) einen Scheck über 1461,11 Euro an Marketingleiter Thomas Holzwarth und Christian Fritsche vom Senner-Verlag überreicht. Foto: jh

NEUFFEN. Noch in keinem der bisherigen 30 Jahre der Aktion „Licht der Hoffnung“ der Nürtinger und Wendlinger Zeitung ist am Ende ein so hohes Spendenergebnis herausgekommen wie dieses Mal. Der bisherige Rekord war schon überschritten, bevor am Mittwoch noch weitere 1461,11 Euro zu Gunsten von sechs ausgewählten sozialen Projekten hinzukamen. Die stolze Summe ist das Resultat des 28. Neuffener Pfeffertagswiegens. Den Betrag hat Hauptorganisator Willy Heinickel bereits auf ein Spendenkonto überwiesen.