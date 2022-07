Schwerpunkte

Viele Stimmungen und neue Solo-Pfade

06.07.2022

Nach elf Jahren Pause ging jetzt wieder ein Sommernachtskonzert des Musikvereins Wolfschlugen auf dem Grundschulhof vor der Aula in Wolfschlugen über die Bühne.

Auf dem Grundschulhof in Wolfschlugen haben zahlreiche Besucher das Sommernachtskonzert des Musikvereins genossen. Foto: Kratzer

WOLFSCHLUGEN. Anlässlich der Verabschiedung des damaligen Dirigenten Arno Hermann waren sich die Verantwortlichen des Musikvereins Wolfschlugen nach dem Sommernachtskonzert 2011 schnell einig gewesen, dass die Veranstaltung Wiederholungsbedarf hat. Nahezu elf Jahre hat es nun gedauert, bis es wieder so weit war. Aber ausnahmsweise war daran mal nicht Corona schuld. Im Gegenteil: Schöne Sommerabendmomente hatte es bereits bei den in der Coronazeit entstandenen Klappstuhl-Konzerten in der Parkanlage Alter Friedhof gegeben und so konnte das Aktive Orchester gut an diese schöne Open-Air-Stimmung anknüpfen, denn es erwartete alle bestes Sommerabendwetter.