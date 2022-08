Schwerpunkte

Verwaiste Praxis in Grötzingen: Aichtal findet neue Ärztin

02.08.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Die seit einigen Monaten verwaiste Praxis in Grötzingen wird ab dem 1. Oktober wieder betrieben. Möglich wurde dies durch das Förderprogramm der Stadt Aichtal. Falls sich noch ein Arzt in Aichtal niederlässt, bietet die Gemeinde weitere 50 000 Euro an.

Die derzeit verwaiste Hausarztpraxis in Grötzingen wird ab dem 1. Oktober mit einer neuen Ärztin besetzt sein. Foto: Holzwarth

AICHTAL-GRÖTZINGEN. „Das Förderprogramm der Stadt hat den Ausschlag gegeben“ – da ist sich Aichtals Bürgermeister Sebastian Kurz sicher. Die Gemeinde beklagt derzeit einen extremen Ärztemangel und sucht schon lange händeringend nach Medizinern, die sich in Aichtal niederlassen. Negativer Höhepunkt war im Februar die Schließung einer Hausarztpraxis im Stadtteil Grötzingen. Nach der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens verschwand der Arzt spurlos. Eine in der Praxis beschäftigte Internistin hatte bereits vor über einem Jahr aufgehört – ohne Nachfolge. Dadurch ist der ärztliche Versorgungsgrad in Aichtal innerhalb nur eines Jahres von 96 Prozent auf 66 Prozent gesunken. In der Region um Nürtingen beträgt die Quote ansonsten im Durchschnitt 94 Prozent.