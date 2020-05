Schwerpunkte

Unterricht mit Abstands-Rap

30.05.2020 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

An der Grundschule Aich versuchen Lehrer und Schüler ein Stück Alltagsnormalität zurückzubringen

Wie sieht der Alltag an einer Grundschule in Corona-Zeiten aus? Wir haben die „Aichhörnchen“ in Aichtal besucht und beim Unterricht der etwas anderen Art zugeschaut – natürlich mit A wie Abstand.

Notfallbetreuung in Aich: Während Lucas an seinen Aufgaben sitzt, lässt Ben am Laptop kontrollieren, ob er alles richtig gemacht hat. Foto: Klemke

AICHTAL-AICH. Hoch konzentriert sitzen Lucas und Ben über ihren Heften. Für eine Grundschulklasse ist es ungewöhnlich ruhig in dem Raum. Das dürfte nicht zuletzt daran liegen, dass die beiden Jungs die einzigen Schüler im Raum sind.