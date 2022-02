Schwerpunkte

Unterensingen: Die Blasmusik bereitet sich auf neue Aktivitäten vor

08.02.2022

Bei der Jahreshauptversammlung der Unterensinger Blasmusik blickt der Erste Vorsitzende Klaus Wagner auf das Vereinsjahr 2021 zurück. Drei Vereinsfunktionäre verabschieden sich aus dem Amt, 13 werden für zwei Jahre wiedergewählt und fünf bekommen eine neue Funktion.

UNTERENSINGEN. Der Erste Vorsitzende Klaus Wagner berichtete über das vergangene Jahr, in dem die Vereinsmitglieder lange auf die ersten Aktivitäten warten mussten. Die Hauptversammlung und weitere Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. Erst Ende Juni wurde zum ersten Mal eine Probe durchgeführt. Bei einem Arbeitseinsatz im August überprüften einige Mitglieder die Zelte und Pavillons. Ein Einbau in den Planen-Anhänger ermöglicht jetzt eine geordnete Aufbewahrung der Utensilien. Die Vereinsarbeit litt unter den sich ständig ändernden gesetzlichen Vorgaben, unter welchen eine Probe möglich war oder eben nicht. Ende November war die letzte Probe vor dem Neustart am 2. Februar. Die Unterensinger Blasmusik musste eine große Reduzierung der Mitgliederzahl insbesondere durch eine große Anzahl an verstorbenen Mitgliedern verkraften. 262 Mitglieder waren es noch am Jahresanfang, 243 am Jahresende.

Die Unterensinger Blasmusik ist aber dank vieler Spenden in den beiden Pandemiejahren finanziell gut über die Runden gekommen. Auch die jährliche Förderung der Gemeinde Unterensingen wurde trotz knapper Kassen nicht ausgesetzt.