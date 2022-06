Schwerpunkte

Ungewollt doch alle Friedhofswege in Schlaitdorf saniert

29.06.2022 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Der Gemeinderat Schlaitdorf zeigt sich dann aber mit dem Ergebnis zufrieden. Das Gremium freut sich außerdem über künftig sechs Angebote für die Kernzeitbetreuung an der Grundschule, die im kommenden Schuljahr von so vielen Kindern genutzt wird wie noch nie zuvor.

Ungeplant wurde auch der mittlere Weg auf dem Friedhof instandgesetzt – am Ende doch zur vollsten Zufriedenheit aller. Foto: Böhm

SCHLAITDORF. Das Sinken der Corona-Zahlen bringt auch die erneute Präsenz am Arbeitsplatz und einen Rückgang des Homeoffice mit sich. Nachdem Eltern und Erziehungsberechtigte sich ein erweitertes Betreuungsangebot für Schülerinnen und Schüler an der Grundschule gewünscht haben, wurde dies bei der Gemeinderatssitzung am Montag vorgestellt und einstimmig beschlossen.