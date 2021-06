Schwerpunkte

Trotz massiver Kritik aus dem Landratsamt: Aichtal startet eigenes Impfzentrum

11.06.2021 05:30, Von Matthäus Klemke

In Aichtal wurde gestern das umstrittene Corona-Impfzentrum bei der Firma Putzmeister in Betrieb genommen

Zusammen mit der Firma Putzmeister hat Aichtal ein eigenes Corona-Impfzentrum für alle Aichtaler und alle Firmenangehörigen errichtet. Für den „Alleingang“gab es scharfe Kritik aus dem Landratsamt. Am gestrigen Donnerstag wurden dennoch die ersten Impfungen verabreicht.

In zwei speziell eingerichteten Impfkabinen bei Putzmeister werden seit Donnerstag Aichtaler und Firmenangehörige geimpft. Foto: Jüptner

AICHTAL. Bereits am Mittwoch baute der DRK Kreisverband Nürtingen-Kirchheim zwei Impfkabinen in einem Firmengebäude von Putzmeister auf. Am Donnerstagmorgen wurden dann die ersten Spritzen gesetzt. „Zuerst bekamen Mitarbeiter von Putzmeister ihre Impfung. Nachmittags dann die ersten Aichtaler Bürger“, sagte Bürgermeister Sebastian Kurz: „Überwiegend Leute aus den Prioritätengruppen zwei und drei, die immer noch keine Termine bekommen haben. Darunter Feuerwehrleute und Erzieherinnen.“