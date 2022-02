Schwerpunkte

Traumhochzeit an einem besonderen Datum im Nürtinger Rathaus

19.02.2022 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Der Run auf die Standesämter hält sich am 22.02.2022 in Grenzen. Verhaltene Nachfrage auch an besonderen Orten. Im Nürtinger Rathaus sind es fünf Paare, die an diesem Tag ihrem Traumpartner das Eheversprechen geben.

Traumhochzeit am 22.02.2022? Im Nürtinger Raum war die Nachfrage bei den Standesämtern eher verhalten. Foto: Adobe Stock

Hochzeitstag vergessen? Ein Alptraum. Das kann Hochzeitspaaren bestimmt nicht passieren, die am kommenden Dienstag einen Termin im Standesamt haben. Den 22.02.2022 haben eine ganze Reihe Paare bewusst ausgewählt, um sich an diesem Tag das Jawort zu geben. Insgesamt hielt sich der Andrang allerdings in Grenzen.