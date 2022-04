Schwerpunkte

Tobias Kröll löst Cornelia Jathe ab

14.04.2022 05:30

BEUREN. In der Gemeinderatssitzung hat die bisherige Vorsitzende der CDU-Fraktion in Beuren, Cornelia Jathe, bekannt gegeben, dass sie ihr Amt in der vergangenen Fraktionssitzung nach neunjähriger Tätigkeit abgegeben hat. Zu ihrem Nachfolger wurde Tobias Kröll gewählt. „Ich komme in zwei Jahren ins Rentenalter und wollte den Fraktionsvorsitz nun in jüngere Hände abgeben“, erklärte Jathe. lcs