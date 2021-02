Schwerpunkte

Tests in Festhalle auch für Personal

20.02.2021 05:30

Frickenhausen will mit erweitertem Angebot Sicherheit erhöhen

FRICKENHAUSEN (ug/aw). Um zu mehr Sicherheit nach der Öffnung der Schulen und Kindertageseinrichtungen beizutragen, erweitert die Gemeinde Frickenhausen das Testangebot. Zu ihrer auf drei Säulen beruhenden Corona-Test-Strategie gehört die Eröffnung eines Testzentrums in der Festhalle des Erich-Scherer-Zentrums von Montag bis Donnerstag, 22. bis 25. Februar.

Säule zwei und drei bilden die Apotheke Frickenhausen und die Gemeinschaftspraxis Christner, Böhme, Ludwig-Untersteller in der Martin-Luther-Straße 2 in Linsenhofen. Termine in der Apotheke Frickenhausen können über das Online-Portal https://schnelltestzentrum-neuffenertal.de gebucht werden. Dafür ist ein Berechtigungsschein erforderlich. Termine in der Gemeinschaftspraxis gibt es nach telefonischer Vereinbarung unter der Nummer (0 70 25) 91 24 00, ein Berechtigungsschein ist erforderlich. Die Tests in der Apotheke und der Gemeinschaftspraxis werden auch über den 25. Februar hinaus angeboten.