Schwerpunkte

Streit um neue Flugroute am Stuttgarter Flughafen: Aichtal geht in die Offensive

01.10.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Die Stadt Aichtal fühlt sich im Streit um die neue Startkurve am Stuttgarter Flughafen übergangen. Bürgermeister Sebastian Kurz möchte „alle Register ziehen“, um den drohenden Fluglärm in der Stadt zu verhindern. Seine Kritik richtet sich auch gegen Ministerpräsident Kretschmann.

Bürgermeister Sebastian Kurz zeigt auf einer Karte, dass Aichtal massiv von der neuen Flugroute betroffen sein wird. Foto: Holzwarth

AICHTAL. Wenn in Aichtal der Begriff „Verkehrslärm“ fällt, denken die meisten wohl an Lkws, die durch den Ort brettern. Doch nun droht der Lärm von oben. Die neu geplante Startkurve am Flughafen Stuttgart werde massive Auswirkungen auf die Stadt Aichtal haben, befürchtet Bürgermeister Sebastian Kurz.