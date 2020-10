Schwerpunkte

Stiftung spendet für „Mein Herz lacht“

14.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Die Jürgen Werner Stiftung hat 6000 Euro für den Verein „Mein Herz lacht“ gespendet. Aufmerksam geworden auf den Verein war die Stiftung durch die Berichterstattung in der Nürtinger Zeitung. „Mein Herz lacht“ vernetzt Eltern beeinträchtigter Kinder krankheitsübergreifend und bietet Austauschmöglichkeiten und Auszeiten, um Energie zu tanken. Somit haben Eltern die Chance, ein Netzwerk mit Unterstützungsmöglichkeiten aufzubauen statt sich wegen mangelnder Alternativen sozial zu isolieren. Die Gruppe trifft sich regelmäßig im Bürgertreff in Nürtingen und zu Coronazeiten ergänzend auch online. Darüber hinaus finden weitere Veranstaltungen statt. Die Jürgen Werner Stiftung setzt auf Hilfe zur Selbsthilfe und unterstützt mit der Spende speziell die psychologische und therapeutische Begleitung. Das Foto zeigt die Scheckübergabe durch Stiftungs-Vorstandsmitglied Alexander W. Volpp (rechts) an Gail McCutcheon, die Vorsitzende des Vereins „Mein Herz lacht“. pm