Schwerpunkte

Stadtradeln im Landkreis Esslingen

03.06.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der Landkreis Esslingen macht wieder beim bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln mit. Dabei geht es darum, im Vergleich mit den Radlern, die für andere Kommunen und Landkreise in die Pedale treten, innerhalb von drei Wochen so viele gefahrene Fahrradkilometer wie möglich zu sammeln – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Der Aktionszeitraum läuft vom 20. Juni bis 10. Juli.

Der Landkreis bekommt jede Menge Unterstützung. In diesem Jahr haben 16 Kommunen zugesagt, dass die durch ihre Teams geradelten Fahrradkilometer auch auf das Konto des Landkreises gehen, fünf Kommunen mehr als im vergangenen Jahr. So sind gemeinsam mit Teams aus der Landkreisverwaltung Mannschaften aus Schulen, Vereinen, Vereins-, Betriebs-, Sport- oder Freizeitgruppen unter anderem aus Aichtal, Beuren, Großbettlingen, Köngen, Nürtingen, Wendlingen und Wernau am Start. Wer für den Landkreis Esslingen beim Stadtradeln in die Pedale treten möchte, ob als Einzelperson oder als Team, kann sich über die Homepage www.stadtradeln.de beim Landkreis Esslingen registrieren.

Über die kostenfreie Stadtradeln-App können Teilnehmer die geradelten Strecken aufzeichnen und direkt ihrem Team oder ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht sieht man auf einen Blick, wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern.