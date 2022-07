Schwerpunkte

Spielplatz in Neckartailfingen bekam neue Spielgeräte

25.07.2022

Seit 2000 gibt es den Spielplatz in der Neckarstraße beim Biergarten in Neckartailfingen bereits. In den letzten 20 Jahren sind die Spielgeräte allerdings ziemlich marode geworden, sodass der Gemeinderat im März dieses Jahres eine Neubeschaffung beschloss. Die Mitarbeiter des Bauhofs haben ganze Arbeit geleistet und die neuen Geräte installiert. Am Samstag war es so weit. Bürgermeister Wolfgang Gogel (oben) hatte mit vielen Kindern erst das Band durchschnitten und den Spielplatz gleich eingeweiht. Ein neues Klettergerüst mit Rutsche und eine Schaukel stehen jetzt für die Kinder zum Spielen bereit. Rund 22 000 Euro hat die Gemeinde dafür investiert. Am Rande der Einweihung gab’s einen Luftballonwettbewerb. „Der Sieger bekommt einen Gutschein vom Neckartailfinger Schreibwarengeschäft Papyrus. Auch Trostpreise werden an die Nächstplatzierten vergeben“, so Bürgermeister Gogel. jh Foto: Holzwarth