Neuffen ohne Leitungswasser - das war der Grund

25.07.2022 12:01

Am Sonntagabend fiel die städtische Wasserversorgung aus.

Am Sonntagabend blieben Neuffens Wasserhähne trocken. Foto: Just

NEUFFEN. In den Abendstunden des Sonntags, 24. Juli, ist es zu einer Störung im Wassernetz des gesamten Stadtgebiets gekommen. Grund war laut den Neuffener Stadtwerken ein Problem in der Übergabestelle am Freibad. Gegen 21 Uhr beklagten sich mehrere Bürger über ausbleibendes Leitungswasser bei der Störungsstelle der Stadtwerke. Zunächst waren die höhergelegenen Haushalte der Stadt betroffen. Daraufhin rückte der Bereitschaftsdienst aus. Gegen Mitternacht war die Störung behoben. Bei allen Neuffener Haushalten sollte es nun wieder aus den Hähnen sprudeln.

„Es kann sein, dass mancherorts der Wasserdruck noch nicht bei hundert Prozent ist“, so eine Mitarbeiterin der Stadtwerke: „Das wird sich im Laufe des Montags einpendeln.“ Nach einer solchen Störung brauche es hin und wieder Zeit, bis die volle Leistung wieder erreicht sei. „Falls es dennoch Haushalte gibt, in denen nach wie vor kein Wasser läuft, sollte man das Perlatorsieb am Ausfluss des Hahns abnehmen und auf Verunreinigungen überprüfen“, rät die Mitarbeiterin der Stadtwerke. joa