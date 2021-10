Schwerpunkte

Spende an die Spvgg

20.10.2021 05:30, — E-Mail verschicken

SCHLAITDORF. Den Stand des Stromzählers online durchzugeben hat manche Vorteile. Nicht nur dass dies komfortabler ist, als eine Zählerkarte zum Postkasten zu bringen. Unleserliche Angaben gibt es auf diesem Wege außerdem nicht. Und: Die Spvgg Germania Schlaitdorf kann sich dadurch über einen Spendenscheck freuen. Denn die Netze BW spendet das durch die digitale Zählerstandserfassung eingesparte Porto jeweils einem ortsansässigen Verein oder einer gemeinnützigen Einrichtung. In diesem Jahr sind so in Schlaitdorf 421,20 Euro zusammengekommen, die Rolf Klass, Kommunalberater der Netze BW, dieser Tage überreichen konnte. pm